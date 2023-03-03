Рязанцам предложили встретить весну в компании шекспировской «Двенадцатой ночи»

В Рязанском театре драмы премьера – спектакль по пьесе Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь». Премьерные показы новой постановки пройдут в первые дни весны – 3, 4, 5 и 7 марта. Настоящий подарок рязанцам в виде букета из юмора, живой музыки, танцев, невероятных сюрпризов в канве любимого многими шекспировского сюжета подарил режиссёр Юрий Печенежский.

Нам предлагают отправиться в головокружительное романтическое путешествие в страну Иллирию, где главенствует над всем юмор и любовь. И, конечно же, юмор и любовь на несколько часов берут верх над артистами и зрителями, заставляют забыть о житейских невзгодах и погрузиться в любовные хитросплетения авантюристки Виолы, правителя Иллирии Орсино, главной красавицы государства Оливии. Безответные чувства заставляют героев идти на безумства и порождают ещё большие безумства!

По режиссёрскому замыслу, «Двенадцатая ночь» от Рязанского театра драмы разрушает привычные шаблоны и границы жанров, вырывается за пределы времени и пространства. На одной сцене соседствуют исторические костюмы, современные наряды, обряды африканских жрецов, мистические привороты, степ, джаз…

Университетская лекционная аудитория может внезапно превратиться в холодный тёмный зал средневекового замка, а ванна – обернуться лодкой.

Герои то отходят от привычного шекспировского текста и переходят на прозу, то снова возвращаются к мелодичным строфам великого мастера. Эксперименты над текстом и формой никак не отводят на второй план в пьесе самого Шекспира, а, наоборот, позволяют более глубоко взглянуть на его творчество, актуальность которого из года в год лишь укрепляется.

«Двенадцатая ночь» от Рязанского театра драмы точно избавит вас от грусти, подарит весеннее настроение и заставить с лёгкостью взглянуть на житейские проблемы.