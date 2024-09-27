Пятница, 27 сентября, 2024

Рязанцам объяснили, как вести себя во время сигнала воздушной тревоги

Автор: Валерия Мединская

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Изображение от mamewmy на Freepik

В пятницу, 27 сентября, с отчётом перед рязанцами выступила первый зампред правительства региона Анна Рослякова. Один из вопросов, которые адресовали Росляковой, касался правил поведения во время сигнала воздушной тревоги.

Зампред объяснила: при сигнале воздушной тревоги важно не паниковать, оставаться спокойным:

— Он звучит несколько раз, вы услышите всё, что скажут, — обратила внимание Рослякова.

При сигнале воздушной тревоги необходимо найти укрытие. Для укрытия подойдёт любое углубленное помещение. Это может быть подвал, паркинг, цокольный этаж здания. Если во время сигнала человек находится в квартире, важно уйти в помещение без окон (коридор, ванная, туалет).

Вместе с тем Анна Рослякова советует осторожно относиться ко всей информации, которая публикуется не от лица официальных источников.

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