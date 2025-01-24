Рязанцам объяснили, где укрываться во время налётов БПЛА

После массированного налёта вражеских украинских БПЛА на Рязань в ночь на 24 января органы власти опубликовали памятки с правилами поведения во время подобных ситуаций. В частности в ней содержится информация о том, где можно укрыться в период атаки.

Власти сообщают гражданам: для укрытия стоит спускаться в помещения расположенные ниже уровня земли. Например, это могут быть подвалы и цокольные этажи зданий. Для укрытия подойдут гаражи, складские помещения и иные помещения, расположенные в полуподвалах, в том числе ТРЦ. Укрыться от беспилотников можно в подземном переходе.

Если во время налёта беспилотников вы оказались в частном доме, спуститесь в погреб. Самые безопасные места в квартире — помещения без окон. Например, ванная комната, лестничная площадка.

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