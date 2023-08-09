Рязанцам напомнили о правилах получения выплаты при рождении ребенка

В 2023 году по инициативе губернатора в Рязанской области введена единовременная выплата при рождении ребенка.

Как сообщает сайт регионального правительства, выплата размером 20 тысяч рублей предоставляется одному из родителей на ребенка, рожденного в Рязанской области с 26 февраля по 31 декабря 2023 года. Повышенную выплату размером 50 тысяч рублей можно получить при рождении первого ребенка, если возраст матери – менее 25 лет.

Для получения единовременной выплаты родителям необходимо обратиться в отдел социальной защиты по месту жительства либо подать заявление в МФЦ в течение трех месяцев со дня рождения ребенка, предоставив реквизиты расчетного счета, на который в течение 15 дней с момента принятия решения будут перечислены деньги.