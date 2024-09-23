Понедельник, 23 сентября, 2024

Рязанцам напомнили, что делать, если видишь беспилотник

Автор: Валерия Мединская

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Photo by form PxHere

Опергруппа Рязанской области напомнила о том, что нужно делать, если видишь БПЛА. Информация размещена в telegram-канале «Безопасность и не только. Опергруппа Рязанской области».

Рязанцам напоминают, что беспилотники бывают различного назначения, в том числе не военного. Например, есть учебные, а также те, что применяются для контроля над пожарной обстановкой или в сельском хозяйстве.

При виде БПЛА не стоит кричать, привлекать к себе внимание. Также стоит снять его на видео и отправить ролик в приложение «Радар.НФ». О беспилотнике также можно сообщить по номеру 112.

— Размещение видео в общедоступных социальных сетях не помогает никому, кроме лиц, заинтересованных в дестабилизации общества. СМИ это касается в первую очередь, — говорится в сообщении.

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