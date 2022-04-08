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Пятница, 8 апреля, 2022

Рязанца задержали за организацию наркопритона на улице Гоголя

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Рязанца задержали за организацию наркопритона на улице Гоголя

Александр Ильин

В Рязани полиция задержала 42-летнего ранее судимого местного жителя за организацию наркопритона в жилом доме на улице Гоголя, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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В квартире подозреваемого обнаружили и изъяли предметы и приспособления со следами синтетического наркотика. Деятельность наркопритона пресекли.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ (Организация либо содержания притона для потребления наркотических средств). Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. Отмечается, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

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