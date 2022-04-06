Рязанца приговорили к реальному сроку за езду в пьяном виде

Суд приговорил 43-летнего жителя Рязани к тюремному заключению за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был судим за совершение аналогичного преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры.

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В 2019 году мужчина уже отбывал наказание за езду в нетрезвом виде. Однако в 2021 году вновь сел за руль пьяным.

Водителя приговорили к 11 месяцам лишения свободы в колонии поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Уточняется, что приговор не обжаловался и вступил в законную силу.