0.4 C
Рязань
Среда, 6 апреля, 2022

Рязанца приговорили к реальному сроку за езду в пьяном виде

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Рязанца приговорили к реальному сроку за езду в пьяном виде

Александр Ильин

Суд приговорил 43-летнего жителя Рязани к тюремному заключению за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был судим за совершение аналогичного преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры.

- Реклама -

В 2019 году мужчина уже отбывал наказание за езду в нетрезвом виде. Однако в 2021 году вновь сел за руль пьяным. 

Водителя приговорили к 11 месяцам лишения свободы в колонии поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Уточняется, что приговор не обжаловался и вступил в законную силу.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ МКЦ Рязани состоялся концерт «K-POP party»
Комментарии для сайта Cackle