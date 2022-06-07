Рязанца осудили за похищение 17-летнего школьника из мести его матери

Жителя Скопинского района 1990 года рождения осудили за похищение 17-летнего школьника из мести его матери, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Как выяснили следователи, 14 февраля 2021 года мужчина похитил 17-летнего школьника из мести его матери, которая ранее обратилась в полицию из-за угрозы убийством, высказанной им в адрес подростка.

Местонахождение мальчика обвиняемый узнал от его знакомого, применив физическую силу, после чего угнал автомобиль «информатора». Добравшись до школьника, мужчина стал угрожать ему пистолетом, заставил сесть в машину, вывез в безлюдное место. Запугивая подростка стрельбой из пистолета, обвиняемый вынудил школьника, извиниться за действия его матери, стоя на коленях.

Суд назначил мужчине 6 лет 4 месяца колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.