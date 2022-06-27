Рязанца будут судить за попытку дачи взятки

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд направила прокуратура Советского района Рязани, – сообщает сайт надзорного ведомства.

Уголовное дело возбуждено против руководителя фирмы, которая оказывает услуги по дополнительному образованию. Обвинение утверждает, что 33-летний мужчина через знакомого попытался дать взятку сотрудникам контролирующего органа.

Предварительное расследование дела показало, что обвиняемый передал 100 тысяч рублей за непроведение выездной проверки организации, которая нарушила лицензионные требования.

Знакомый мужчины согласился на просьбу, но вместо посредничества обратился к правоохранителям. Главу образовательной организации задержали при передаче денег посреднику.

Уголовное дело по существу рассмотрит Советский районный суд Рязани.