Среда, 17 мая, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанца будут судить за коммерческий подкуп и мошенничество

7info

В Рязанской области бывший работник одного из предприятий предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе и мошенничестве. Расследование уголовного дела завершено, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Фигурант дела — начальник отдела материально-технического обеспечения. По версии следствия, с июля 2009 по февраль 2021 года мужчина, угрожая найти новых поставщиков, усложнить приём, оплату поставляемой продукции, получил через посредника от двух организаций 16 миллионов рублей. Жертвами стали рязанские и саратовские предприниматели.

Также рязанца обвиняют в хищении совместно со знакомым с предприятия миллиона рублей с помощью составления фиктивных договоров.

— Расследование уголовного дела завершено, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Касимовский район атаковала мошкара

В Мещёре появление мошкары связывают с цветением сосны, пыльцой которой питается гнус.

Мэр Рязани осмотрела территории благоустройства в городе

Скверу возле Торговых рядов предстоит ещё как минимум один этап благоустройства, - отметила градоначальник.

У рязанцев остаётся несколько дней, чтобы подать свою идею по улучшению жизни в стране

Организаторы форума – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, коммуникационный партнер – АНО «Диалог Регионы».

Власти выделят дополнительные 4 млрд рублей экспортерам АПК

Об этом говорится в письме Минсельхоза в ответ на обращение «Опоры России».

Что нужно знать о храпе?

Чем опасен храп, избавит ли увлажнитель от него и что важно знать о храпе, чтобы сохранить здоровое сердце.

В Рязанской области потушили первый в мае лесной пожар

Площадь возгорания составила 0,45 гектара.

Рязанка пожаловалась на маршрутчика-«гонщика»

По словам рязанки, микроавтобус проехал от площади Победы до Кального за 12 минут.

Банковская экспансия на рынке микрозаймов ударит по благосостоянию россиян – Миронов

Банки посмотрели, что их клиентура почти не растет, а объем выдачи микрозаймов продолжает увеличиваться, и решили потеснить МФО

Путин присвоил 50 самоходному артиллерийскому полку наименование «гвардейский»

Почетное наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом

Террорист Буданов наговорил на персональный «Кинжал», считает Миронов

«Все такие структуры и их руководители должны быть объявлены международными террористами, арестованы или ликвидированы»

Центр набора бойцов ЧВК «Вагнер» открылся в Рязани

Будущим защитникам Родины нужно будет пройти тесты на физическую подготовку.

Маткапитал разрешат использовать на покупку жилья по исламскому банкингу

Эксперимент по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане начнется с 1 июля 2023 года и продлится два года.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации