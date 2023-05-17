Рязанца будут судить за коммерческий подкуп и мошенничество

В Рязанской области бывший работник одного из предприятий предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе и мошенничестве. Расследование уголовного дела завершено, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Фигурант дела — начальник отдела материально-технического обеспечения. По версии следствия, с июля 2009 по февраль 2021 года мужчина, угрожая найти новых поставщиков, усложнить приём, оплату поставляемой продукции, получил через посредника от двух организаций 16 миллионов рублей. Жертвами стали рязанские и саратовские предприниматели.

Также рязанца обвиняют в хищении совместно со знакомым с предприятия миллиона рублей с помощью составления фиктивных договоров.