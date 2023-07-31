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Рязань. Улица Есенина

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Улица Есенина в Рязани

Эта длинная магистраль, начинаясь от Окской поймы, имеет пересечения более чем с 15 улицами Рязани. В архитектурном плане чётко продуманная специалистами различных поколений, она сейчас по праву носит имя нашего великого поэта.

Официальное забвение

До второй половины 50-х годов прошлого столетия о том, что в Рязани появится улица имени С. А. Есенина, почитателям таланта нашего поэта можно было только мечтать. Потому что отношение властей к личности этого незаурядного человека было, мягко говоря, негативным. Мой отец рассказывал, что во время Великой Отечественной войны его фронтовой друг в периоды затишья между боями доставал как дорогую реликвию небольшой сборничек произведений Сергея Есенина «Радуница» 1916 года издания и вслух читал стихи своим сослуживцам. Когда это стало известно политруку из штаба, тот категорически потребовал, чтобы «Радуница» была прилюдно сожжена на костре. Что и было исполнено. Как мне объяснял отец, примерно такое отношение к творчеству Есенина было и у власть предержащих.

В Рязани лекция «Творчество Сергея Есенина» официально была прочитана лишь в октябре 1955 года. Презентовал её тогда приехавший из Москвы литературовед Юрий Прокушев. «Это был, по существу, и первый за предшествующие тридцать лет литературный вечер на рязанской земле, посвященный светлой памяти поэта», — писал Прокушев в своих воспоминаниях. Но после тридцатилетнего официального забвения имя поэта, которое жило в народе и было любимо, становилось среди различных категорий людей, составляющих советское общество, всё более популярным».

Магистральная эволюция

День рождения улицы Есенина — 19 июня 1965 года. Именно в этот день члены Рязанского горисполкома единогласно одобрили решение по переименованию улицы Ряжской в улицу Есенина. Сделано это было, согласно официальной формулировке, «в связи с 70-летием со дня рождения русского поэта С. А. Есенина».

К тому времени улицу уже украшал Дворец пионеров (нынешний Дворец детского творчества). Больные поправляли здоровье в новой 4-й городской клинической больнице. Желающие могли воспользоваться первым в городе плавательным бассейном «Спартак». Расположенное недалеко от него головное специализированное конструкторское бюро по картофелеуборочной технике трудилось над созданием новых типов сельскохозяйственных машин. Был уже построен областной Драмтеатр. А несколько позднее на участке от площади Театральной до железной дороги стал благоухать «весь покрытый зеленью» современный бульвар.

Улица имени Есенина становилась одной из лучших в городе. И магистральная эволюция проявлялась всё отчетливее. В апреле 1967 года на пересечении с улицей Радищева открылся первый в Рязани широкоформатный кинотеатр «Ока» (сейчас в этом здании, измененном до неузнаваемости, располагается культурно-развлекательный центр).

Рязань. Улица Есенина

В 1970 году от начала улицы Есенина стали намывать дамбу для высоководного моста через главную водную артерию Рязанской области — реку Оку. Это не могло не сказаться на сопутствующих усовершенствованиях.

«От пересечения с улицей Грибоедова до автобазы «Сельхозтранса», которая временно остаётся пока на месте, намечено возвести два четырехэтажных производственных корпуса объединения «Сельхозтехника», — рассказывал в 1970 году по поводу застройки улицы Есенина тогдашний заместитель главного архитектора города Николай Истомин. — Одно из них уже строится. Завершится правая сторона, как и левая, комплексом многоэтажных зданий, только не жилого, а производственного назначения. Они создадут единый ансамбль при въезде в город со стороны Солотчи».

Рязань. Улица Есенина

Сейчас можно сказать, что не всё из запланированного получилось. Но всё-таки проезжая часть улицы Есенина была в значительной степени реконструирована. И уже в то время была запланирована транспортная развязка на Дашково-Песочню. А на месте старой городской бани возвели современное здание «Рязангражданпроекта» (дом № 29).

Короткая память

Уже в новом тысячелетии появились на улице Есенина такие архитектурные творения XXI века, как незаурядное здание «Приовнешторгбанка». Оформившийся на противоположной стороне бульвара современный жилой массив. Недалеко от 4-й больнице расположилось здание филиала ОАО «Центральная телекоммуникационная компания». Но коротка человеческая память. Многие рязанцы уже и не помнят, что в элегантном, современном здании нынешнего супермаркета «Барс» в свое время не покупки совершались, а находилась самая известная в городе дискотека «Старый завод». О том же, что при Советском Союзе это здание принадлежало заводу «Рязсельмаш» и в нём находился покрасочный цех машин по уборке картофеля, и говорить нечего. Уже сейчас об этом знают в основном только те люди, которые к этому были причастны, да отдельные краеведы и почитатели рязанской истории.

Тем не менее, улица Есенина является одной из лучших городских магистралей. Думается, что наш великий «певец березового ситца» мог бы этим сейчас только гордиться.

Краевед Евгений Данилин

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