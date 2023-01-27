Рязань присоединилась к акции «Блокадный хлеб»

В пятницу, 27 января, в Рязани отметили 79-ю годовщину снятия блокады с Ленинграда. В этот день на площади Победы волонтёры раздавали рязанцам те самые 125-граммовые кусочки хлеба, – именно такой была суточная норма хлеба на взрослого в Ленинграде в конце 1941 года.

Волонтёры Победы провели для жителей города викторину на тему блокадного Ленинграда.

– Важно, чтобы люди помнили, о том какой ценной блокадный Ленинград был освобождён. Этой викториной мы хотим узнать, что жители нашего города знают о блокадном времени, возможно, сегодня они откроют для себя что-то новое, — отметила представительница регионального штаба «Волонтеры Победы».

Жителям города предлагалось вспомнить минимальную норму хлеба для рабочих блокадного Ленинграда, после какого события исчезла знаменитая Янтарная комната, где проходила «Дорога жизни», до какого числа продлилась осада Ленинграда немецкими и финскими войсками, когда были введены продуктовые карточки и многое другое. Рязанцы смогли познакомиться с экспонатами музея истории Великой Отечественной войны и поискового движения рязанской области.

– На выставке представлены запчасти танка Т-34, подбитого в Смоленской области немецкой противотанковой артиллерией, серебряный портсигар танкиста, который, скорее всего, сгорел. Его останки не были найдены, — сказал руководитель движения «Бессмертный полк России» в Рязанской области, заместитель председателя «Поискового движения России» по Рязанской области Алексей Царев.

Все желающие могли возложить цветы к Вечному огню. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания.