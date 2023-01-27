Рязань присоединилась к акции «Блокадный хлеб»

В пятницу, 27 января, в Рязани отметили 79-ю годовщину снятия блокады с Ленинграда. В этот день на площади Победы волонтёры раздавали рязанцам те самые 125-граммовые кусочки хлеба, – именно такой была суточная норма хлеба на взрослого в Ленинграде в конце 1941 года.
Волонтёры Победы провели для жителей города викторину на тему блокадного Ленинграда.
Жителям города предлагалось вспомнить минимальную норму хлеба для рабочих блокадного Ленинграда, после какого события исчезла знаменитая Янтарная комната, где проходила «Дорога жизни», до какого числа продлилась осада Ленинграда немецкими и финскими войсками, когда были введены продуктовые карточки и многое другое. Рязанцы смогли познакомиться с экспонатами музея истории Великой Отечественной войны и поискового движения рязанской области.
Все желающие могли возложить цветы к Вечному огню. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания.
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