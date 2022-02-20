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Воскресенье, 20 февраля, 2022

Рязань посетили потомки Героев Советского Союза Чкалова, Байдукова, Белякова

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Рязань посетили потомки Героев Советского Союза Чкалова, Байдукова, Белякова

7info

В субботу, 19 февраля, Рязань посетили потомки экипажа Валерия Чкалова, совершившего в июне 1937 года первый трансполярный беспосадочный перелет по маршруту Москва-Северный полюс-Ванкувер. Встреча прошла в рамках мероприятий, посвященных 85-летию перелета, сообщила пресс-служба мэрии.

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Приехали дочь Чкалова Ольга с его внуком Игорем, внучка Белякова Анна Чупилкина, внучка Байдукова Ольга Хаустова с семьей.

Гостей встречали главный федеральный инспектор по Рязанской области Михаил Максимов, заместитель министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Иван Ушаков, начальник управления культуры администрации Рязани Евгения Власова, Герой России Михаил Малахов, представители «Рязанского Беляковского Общества».

Евгения Власова, обращаясь к гостям, поздравила всех с 85-летием перелета, поблагодарила тех, кто организовал «Рязанское Беляковское общество» и занимается сохранением памяти о нашем земляке Герое Советского Союза Александре Белякове — штурмане знаменитого экипажа.

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Она вручила памятные подарки от администрации города и Рязанской городской Думы.

Потомки Героев также посетили военный городок Дягилево, памятник Александру Белякову и музей дальней авиации, в котором отдельная экспозиция посвящена перелетам чкаловского экипажа.

Рязань посетили потомки Героев Советского Союза Чкалова, Байдукова, Белякова
Рязань посетили потомки Героев Советского Союза Чкалова, Байдукова, Белякова
Рязань посетили потомки Героев Советского Союза Чкалова, Байдукова, Белякова
Рязань посетили потомки Героев Советского Союза Чкалова, Байдукова, Белякова
Рязань посетили потомки Героев Советского Союза Чкалова, Байдукова, Белякова
Рязань посетили потомки Героев Советского Союза Чкалова, Байдукова, Белякова

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