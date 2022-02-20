Рязань посетили потомки Героев Советского Союза Чкалова, Байдукова, Белякова

В субботу, 19 февраля, Рязань посетили потомки экипажа Валерия Чкалова, совершившего в июне 1937 года первый трансполярный беспосадочный перелет по маршруту Москва-Северный полюс-Ванкувер. Встреча прошла в рамках мероприятий, посвященных 85-летию перелета, сообщила пресс-служба мэрии.

- Реклама -

Приехали дочь Чкалова Ольга с его внуком Игорем, внучка Белякова Анна Чупилкина, внучка Байдукова Ольга Хаустова с семьей.

Гостей встречали главный федеральный инспектор по Рязанской области Михаил Максимов, заместитель министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Иван Ушаков, начальник управления культуры администрации Рязани Евгения Власова, Герой России Михаил Малахов, представители «Рязанского Беляковского Общества».

Евгения Власова, обращаясь к гостям, поздравила всех с 85-летием перелета, поблагодарила тех, кто организовал «Рязанское Беляковское общество» и занимается сохранением памяти о нашем земляке Герое Советского Союза Александре Белякове — штурмане знаменитого экипажа.

- Реклама -

Она вручила памятные подарки от администрации города и Рязанской городской Думы.

Потомки Героев также посетили военный городок Дягилево, памятник Александру Белякову и музей дальней авиации, в котором отдельная экспозиция посвящена перелетам чкаловского экипажа.