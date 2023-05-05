Рязань получит 100 миллионов на ремонт дворов и технику для уборки тротуаров

Из бюджета Рязанской области Рязань получит по 50 миллионов рублей на ремонт дворовых территорий и закупку комбинированной техники для механизированной уборки тротуаров. Новость 5 мая сообщил ВКонтакте вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.
Бранов напомнил, что решить вопрос с приобретением техники максимально оперативно поручил губернатор Павел Малков.
50 миллионов на ремонт дворов выделят дополнительно к 110 миллионам, выделенным ранее
По его словам, в 2023 году в областном центре собираются отремонтировать не менее 50 дворовых пространств.
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