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Пятница, 5 мая, 2023

Рязань получит 100 миллионов на ремонт дворов и технику для уборки тротуаров

Из бюджета Рязанской области Рязань получит по 50 миллионов рублей на ремонт дворовых территорий и закупку комбинированной техники для механизированной уборки тротуаров. Новость 5 мая сообщил ВКонтакте вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

Бранов напомнил, что решить вопрос с приобретением техники максимально оперативно поручил губернатор Павел Малков.

50 миллионов на ремонт дворов выделят дополнительно к 110 миллионам, выделенным ранее

— Дополнительные средства позволят увеличить количество территорий, которые приведут в порядок, — написал вице-губернатор.

По его словам, в 2023 году в областном центре собираются отремонтировать не менее 50 дворовых пространств.

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