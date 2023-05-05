Рязань получит 100 миллионов на ремонт дворов и технику для уборки тротуаров

Из бюджета Рязанской области Рязань получит по 50 миллионов рублей на ремонт дворовых территорий и закупку комбинированной техники для механизированной уборки тротуаров. Новость 5 мая сообщил ВКонтакте вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

Бранов напомнил, что решить вопрос с приобретением техники максимально оперативно поручил губернатор Павел Малков.

50 миллионов на ремонт дворов выделят дополнительно к 110 миллионам, выделенным ранее

— Дополнительные средства позволят увеличить количество территорий, которые приведут в порядок, — написал вице-губернатор.

По его словам, в 2023 году в областном центре собираются отремонтировать не менее 50 дворовых пространств.