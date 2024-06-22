Рязань передала бойцам СВО 4 автомобиля

Из зоны СВО вернулась группа, доставившая гуманитарную помощь. Миссия была организована администрацией Рязани совместно с Фондом помощи ветеранам боевых действий и их семьям «Я — за Своих!». Об этом сообщил мэр города Виталий Артёмов.

Наши бойцы получили четыре автомобиля, рации, квадрокоптеры, стройматериалы, инструменты и медикаменты для военных госпиталей. Общий вес груза составил несколько тонн.

Миссию возглавляла заместитель главы администрации Рязани Евгения Власова. Артёмов попросил её подготовить предложения по улучшению взаимодействия с фондами, которые помогают нашим защитникам на передовой.