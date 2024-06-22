Суббота, 22 июня, 2024

Рязань передала бойцам СВО 4 автомобиля

Автор: 7info

Опубликовано

Из зоны СВО вернулась группа, доставившая гуманитарную помощь. Миссия была организована администрацией Рязани совместно с Фондом помощи ветеранам боевых действий и их семьям «Я — за Своих!». Об этом сообщил мэр города Виталий Артёмов.

Наши бойцы получили четыре автомобиля, рации, квадрокоптеры, стройматериалы, инструменты и медикаменты для военных госпиталей. Общий вес груза составил несколько тонн.

Миссию возглавляла заместитель главы администрации Рязани Евгения Власова. Артёмов попросил её подготовить предложения по улучшению взаимодействия с фондами, которые помогают нашим защитникам на передовой.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Опубликовано видео удара ФАБ-3000 по расположению ВСУ

Павел Малков обратился к рязанцам 22 июня

Онколог Анастасия Марьенко: употребление алкоголя угрожает семью видами рака

В Рязани зажгли 7000 свечей в память погибших в годы Великой Отечественной войны

Лихой российский военный заехал в тыл ВСУ и вернулся с трофеями

В Волгограде мигрант изнасиловал россиянку в туалете супермаркета

В Уфе отец застал дочь во время оргии в пункте выдачи заказов

18-летняя невеста Лепса неожиданно ответила хейтерам

В Рязани пьяный водитель на «Оке» въехал в дом

В Касимовском районе произошло серьёзное ДТП

Из шуточных роликов в сети — в сериал на ТНТ: на экраны выходит комедия «Полупановы»

Рязанский священник рассказал, почему покойных поминают в Родительские субботы

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Опубликовано видео удара ФАБ-3000 по расположению ВСУ

Новости мира
По данным военкоров, во время атаки ликвидированы до 70 украинских боевиков.

Павел Малков обратился к рязанцам 22 июня

Новости Рязани
Мы всегда будем помнить великий подвиг нашего народа. Вечная память и слава воинам и труженикам тыла, ковавшим Победу

Онколог Анастасия Марьенко: употребление алкоголя угрожает семью видами рака

Новости мира
Длительное употребление спиртных напитков может привести к развитию цирроза. Однако, это далеко не единственная проблема, с которой сталкиваются люди, злоупотребляющие алкоголем.

В Рязани зажгли 7000 свечей в память погибших в годы Великой Отечественной войны

Новости Рязани
Акция прошла вечером 21 июня в Лесопарке

Лихой российский военный заехал в тыл ВСУ и вернулся с трофеями

Новости мира
Боец ВС России заехал в тыл ВСУ и вернулся...