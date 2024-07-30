Рязань и Новороссийск стали городами-партнерами

Новороссийск и Рязань стали городами-партнерами. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Рязани.

Рязанская делегация прибыла в город-герой Новороссийск с дружественным визитом. Стороны договорились о сотрудничестве и подписали соответствующий Протокол о намерениях.

Отмечается, что такое партнерство поможет реализовывать совместные мероприятия в рамках торгово-экономического, культурного и социального обмена, а также активизировать работу во взаимной торговле и повысить эффективность двусторонних отношений в различных сферах экономики.