Вторник, 30 июля, 2024

Рязань и Новороссийск стали городами-партнерами

Автор: Кристина Аманн

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Новороссийск и Рязань стали городами-партнерами. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Рязани.

Рязанская делегация прибыла в город-герой Новороссийск с дружественным визитом. Стороны договорились о сотрудничестве и подписали соответствующий Протокол о намерениях.

Отмечается, что такое партнерство поможет реализовывать совместные мероприятия в рамках торгово-экономического, культурного и социального обмена, а также активизировать работу во взаимной торговле и повысить эффективность двусторонних отношений в различных сферах экономики.

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