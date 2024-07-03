Среда, 3 июля, 2024

РИА 7info публикует расценки на предвыборную рекламу на довыборах в облдуму

Автор: 7info

Опубликовано

ООО «Медиа 7» (сетевое издание 7info.ru) объявляет сведения об условиях оплаты для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Рязанской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12.

Новость в ленте. Размещение информационной заметки в ленте новостей – 12000 рублей.

Главная новость. Размещение информационной заметки на главной странице в течение суток — 15000 рублей.

Размещение статьи в раздел «Акценты» в течение 7 дней – 40000 рублей.

Размещение рекламно-информационного баннера — 40000 рублей.

Видео-интервью — 50000 рублей.

Примечания:

Все материалы размещаются на сайте с пометкой: «Оплачено из избирательного фонда «Наименование заказчика».

Дополнительные услуги, сверх выбранных, предоставляются в соответствии с основными коммерческими расценками и повышающим коэффициентом X2.

Услуги исполнителя оплачиваются заказчиком в рублях, путем 100% авансового платежа, любым не противоречащим законодательству способом.

Цены на пакеты услуг приведены без НДС (НДС не предусмотрен в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ).

Стоимость услуг исполнителя является абонентской платой за выбранные заказчиком услуги и период их оказания и не зависит от фактического объема оказанных услуг. Превышение объема пакета услуг за один период возможно при условии выполнения п.2 настоящих Примечаний, о чем составляется в письменном виде дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью действующего договора.

Количество согласований с заказчиком агитационных материалов, выполненных исполнителем — не более трех.

Редакция оставляет за собой право не публиковать материалы несоответствующие законодательству РФ, Рязанской области, постановлениями ЦИК и избирательной комиссии Рязанской области.

Контакты: сайт 7info.ru, почта: sale@7info.ru, info@7info.ru

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанской областной Думе подвели итоги весенней сессии

Пришли на практику — остались работать! В «Зелёном саде» появились новые сотрудники

На Касимовском шоссе Рязани встали троллейбусы

В Рязани готовятся масштабно отметить День семьи, любви и верности

Восемь семей распишутся на Рязанской ВДНХ в День семьи, любви и верности

Представлен трейлер фильма «Пальма 2»

Более 5,4 млрд рублей получили за полгода предприниматели через онлайн-сервис микрокредитования на МСП.РФ

Рязанцев вновь ожидает аномально жаркий день

Мэр Рязани рассказал о дефиците кадров для администрации и предприятий

МЧС рассказало рязанцам, как обезопасить себя в жару

Рязанка упала в обморок в маршрутке

Прокуратура начала проверку по факту гибели ребёнка в Рыбновском районе

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязанской областной Думе подвели итоги весенней сессии

Новости Рязани
Депутаты Рязанской областной Думы в среду, 3 июля, подвели итоги весенней сессии. Всего за этот период принято 53 закона.

Пришли на практику — остались работать! В «Зелёном саде» появились новые сотрудники

Новости Рязани
Екатерина Пушкина и Маргарита Федина — однокурсницы и подруги. В этом году девушки окончили третий курс строительного колледжа.

На Касимовском шоссе Рязани встали троллейбусы

Новости Рязани
По словам автора поста, «остановились все троллейбусы». Причина остановки неизвестна.

В Рязани готовятся масштабно отметить День семьи, любви и верности

Новости Рязани
В День семьи, любви и верности и накануне праздника в Рязани и в регионе планируют провести более 150 мероприятий.

Восемь семей распишутся на Рязанской ВДНХ в День семьи, любви и верности

Новости Рязани
Там развернется красочное празднование Дня семьи, любви и верности, наполненное радостью, весельем и трогательными моментами.