РГМЭК напомнила рязанцам правила передачи показания счётчиков

Рязанская городская энергосбытовая компания (РГМЭК) напомнила жителям Рязани о необходимости вовремя передать данные со счётчиков.

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах № 354, потребители должны ежемесячно снимать и передавать в ООО «РГМЭК» показания прибора учета не позднее 25 числа текущего расчетного месяца.

Если показания переданы после установленного законодательством срока, расчет платы за расчетный месяц будет произведен исходя из среднемесячного объема потребления.

Переданные после 25 числа показания будут использованы при расчете платы за электроснабжение в следующем расчетном периоде.

О способах передачи показания можно узнать на сайте компании.