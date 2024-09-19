Четверг, 19 сентября, 2024

РГМЭК напомнила рязанцам правила передачи показания счётчиков

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Business фото создан(а) katemangostar - ru.freepik.com

Рязанская городская энергосбытовая компания (РГМЭК) напомнила жителям Рязани о необходимости вовремя передать данные со счётчиков.

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах № 354, потребители должны ежемесячно снимать и передавать в ООО «РГМЭК» показания прибора учета не позднее 25 числа текущего расчетного месяца.

Если показания переданы после установленного законодательством срока, расчет платы за расчетный месяц будет произведен исходя из среднемесячного объема потребления.

Переданные после 25 числа показания будут использованы при расчете платы за электроснабжение в следующем расчетном периоде.

О способах передачи показания можно узнать на сайте компании. 

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В бюджет Рязанской области внесли существенные изменения. Губернатор рассказал подробно

Генералов ВСУ и охранника Зеленского взорвали мощными бомбами

На Михайловском шоссе Рязани горел мусор

Рязанец о поездке в пятом троллейбусе: «Страшно и брезгливо»

В Рязани белый Volkswagen Polo сбил человека и уехал

В центре Рязани 10-летняя девочка выпала из окна третьего этажа

Бастрыкин поручил доложить о ситуации со строительством складов в Рыбновском районе

Карин Кнайсль переехала в свой дом в Рязанской области

В Рязанской области за успехи в учёбе материально наградят школьников и педагогов

Рязанского строителя обвиняют в мошенничестве и присвоении денег

В Подмосковье напали на участника СВО, который заступился за жену

SHOT: в Тутаеве произошла перестрелка и начались массовые задержания