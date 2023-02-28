РФ вернула с Украины 168 незаконно удерживаемых россиян

168 незаконно удерживаемых на территории Украине гражданских лиц из России удалось вернуть в 2022 году. Среди них дальнобойщики, моряки и сотрудники отдельных предприятий. Об этом «Известиям» сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«В 2022 году <…> в результате взаимодействия с Минобороны, МИД и спецслужбами, возвращены домой гражданские лица, незаконно удерживаемые на территории Украины, — дальнобойщики, моряки, сотрудники предприятий — всего 168 человек», — сказала она.

Старший помощник капитана судна «Волго-Балт-244» Александр Драгалев, вернувшийся в РФ в октябре, отметил, что многие люди находились в подвешенном состоянии на протяжении нескольких месяцев. Россияне всё это время жили на судне, и медицинская помощь им почти не оказывалась, поэтому у многих было «расшатано здоровье», добавил он.

Аппарат уполномоченного также участвует в проводимой Минобороны работе по обмену военнопленными. По словам Татьяны Москальковой, «в этом нелегком процессе имеются продвижения» и с украинской стороной налажен совместный поиск без вести пропавших.

В начале января Татьяна Москалькова отправилась в Турцию, где встретилась с украинским визави Дмитрием Лубинцом для содействия обмена военнопленными. К слову, тогда она и сообщила о том, что омбудсменам удалось способствовать освобождению 40 российских и 40 украинских солдат. Впрочем, правозащитница не уточнила, в ходе каких именно обменов между странами эти люди были освобождены.

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Уже все дома: РФ вернула с Украины 168 дальнобойщиков и моряков