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Изображение: Кинопоиск
Новости кино и телевидения

Режиссёр фильма «Один дома» Крис Коламбус рассказал, кем были родители Кевина

Алексей Самохин

Режиссёр фильма «Один дома» Крис Коламбус рассказал, кем были родители Кевина Маккалистера, что могли позволить себе дом в Чикаго и поездку на Рождество в Париж. Об этом пишет The Hollywood Reporter

По словам Коламбуса, они обсуждали этот вопрос с продюсером и сценаристом картины Джоном Хьюзом.

Кейт Маккалистер в исполнении Кэтрин О’Хара «была очень успешным модельером», о чём свидетельствуют манекены в подвале семьи. Что касается Питера Маккалистера в исполнении Джона Хёрда, его профессию точно назвать нельзя.

— Судя по собственному опыту Джона Хьюза, отец мог работать в рекламе, но я не помню, чем занимался отец, — отмечает Коламбус.

В то же время он исключил одну профессию, которая, по мнению людей в интернете, могла привлечь преступников Гарри (Джо Пеши) и Марва (Дэниел Стерн) в дом Маккалистеров. Питер не был связан с организованной преступностью, хотя в то время в Чикаго было много криминала.

Также режиссёр рассказал, что с самого начала на роль Кевина Хьюз видел только Маколея Калкина. Он же сомневался и решил провести пробы.

— В итоге я познакомился ещё с 300 детьми. Это была колоссальная трата времени, потому что потом я снова встретил Маколея, и это было волшебно, — рассказал Крис.

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