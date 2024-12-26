Режиссёр фильма «Один дома» Крис Коламбус рассказал, кем были родители Кевина Маккалистера, что могли позволить себе дом в Чикаго и поездку на Рождество в Париж. Об этом пишет The Hollywood Reporter

По словам Коламбуса, они обсуждали этот вопрос с продюсером и сценаристом картины Джоном Хьюзом.

Кейт Маккалистер в исполнении Кэтрин О’Хара «была очень успешным модельером», о чём свидетельствуют манекены в подвале семьи. Что касается Питера Маккалистера в исполнении Джона Хёрда, его профессию точно назвать нельзя.

— Судя по собственному опыту Джона Хьюза, отец мог работать в рекламе, но я не помню, чем занимался отец, — отмечает Коламбус.

В то же время он исключил одну профессию, которая, по мнению людей в интернете, могла привлечь преступников Гарри (Джо Пеши) и Марва (Дэниел Стерн) в дом Маккалистеров. Питер не был связан с организованной преступностью, хотя в то время в Чикаго было много криминала.

Также режиссёр рассказал, что с самого начала на роль Кевина Хьюз видел только Маколея Калкина. Он же сомневался и решил провести пробы.