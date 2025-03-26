Режим повышенной готовности в связи с увеличением пожаров введен в Рыбновском районе

В Рыбновском районе введен режим повышенной готовности в связи с увеличением количества пожаров. Об этом сообщает администрация района.

В связи с увеличением количества пожаров сухой растительности и ветреной погоды в районе приняли решение ввести режим повышенной готовности. Распоряжение вступило в силу 25 марта.

МЧС напоминает, что за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозят предупреждение или штрафы:

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— для граждан от 5 000 до 15000 рублей,

— для должностных лиц от 20000 до 30000 рублей,

— для юридических от 300 000 до 400 000 рублей,

— для лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 40 000 до 60 000 рублей.

Если в результате пожара собственникам имущества причинен крупный ущерб или причинен тяжкий вред здоровью или смерть человека, за указанные деяния предусмотрена уголовная ответственность.