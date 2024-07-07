Воскресенье, 7 июля, 2024

Режим ЧС ввели в Воронежской области после атаки БПЛА

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от mamewmy на Freepik

В Воронежской области после атаки беспилотника введён режим ЧС в границах населенного пункта Подгоренского района, сообщил утром 7 июля губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, сегодня ночью силы ПВО отбили вражескую атаку. При падении остатков беспилотников произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов.

Взрывы продолжаются, перекрыт участок дороги, проходящей через населённый пункт, жителей эвакуируют.

В результате взрыва загорелась хозпостройка у одного из домов, пожар уже потушен.

По предварительным данным, люди не пострадали.

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