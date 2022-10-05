Ревматологи Рязанской ОКБ обязались неделю вести исключительно здоровый образ жизни

В ревматологическом отделении Рязанской ОКБ объявили акцию накануне дня борьбы с артритом.Здесь уверены: здоровый образ жизни способен снизить риски осложнений ревматоидного артрита, сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Врачи отделения ревматологии ОКБ лучших других в регионе знают об этом заболевании. Работа с пациентами проводится ежедневно, а клинический опыт показывает, что лучше себя чувствуют те, кто заботится о здоровье.

Риски осложнений ревматических заболеваний создают много факторов. Курение, лишний вес, отсутствие физической активности способны сделать заболевание более тяжелым. Может повлиять даже санация ротовой полости. Своевременный поход стоматологу помогает избавиться от микрофлоры, которая создает дополнительные риски.

«Медработники должны показывать положительный пример пациентам. Поэтому всю неделю до Всемирного Дня борьбы с артритом мы будем вести исключительно здоровый образ жизни: каждый день будем проходить по 10 000 шагов, уже запланировали диспансеризацию с посещением стоматолога. Про курение и лишний вес даже не упоминаю, никто из нас этим не страдает. Своими действия мы хотим вовлечь наших пациентов в здоровый образ жизни, — рассказала заведующая ревматологическим отделением ОКБ Елена Долженкова.

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