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Ремонт манежа «Юность» в Рязани планируют завершить к 24 декабря

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Фото: сайт администрации
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Ремонт манежа «Юность» должен быть закончен к 24 декабря. Такие условия прописаны в контракте с новым подрядчиком — ООО «РЕКРО ТАЧ», сообщает мэрия Рязани.

За это время рабочим предстоит доделать ремонт покрытия и некоторые монтажно-строительные работы.

В манеже планируют проводить соревнования различного уровня, поэтому особое внимание подрядчик уделит монолитному покрытию, которое сможет выдерживать самые большие нагрузки.

Напомним, 2 ноября администрация Рязани в одностороннем порядке расторгла контракт с подрядчиком, проводившим ремонт резинового покрытия в манеже «Юность».

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