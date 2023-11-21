Ремонт контактной сети в Рязани продолжится в 2024 и 2025 годах

Ремонт троллейбусной контактной сети в Рязани продолжится в 2024 и 2025 годах. Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального правительства во вторник, 21 ноября.

По словам Малкова, в этом году заменят инфраструктуру на самых аварийных участках.

Постепенно приведем все контактные линии в порядок, где-то они нуждаются в ремонте, где-то в реконструкции или полной замене, — сказал глава региона.

Сейчас подрядчик завершает ремонт на улице Дзержинского. Затем работы пройдут на улицах Маяковского, Циолковского, Соборной, Ленина, площади Театральной и Первомайском проспекте.

Всего до конца текущего года заменят более 20 километров проводов и несущие тросы. В 2024 году также на некоторых участках заменят спецчасти контактной сети.

Замглавы администрации Рязани Михаил Ромодин подчеркнул, что на эти цели выделено более 73 миллионов рублей.