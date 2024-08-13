Рекрутёры рассказали, кого точно не возьмут на работу

Аналитики облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix, входящей в HR-экосистему сервисов hh.ru, выяснили, какие качества и характеристики соискателей становятся препятствием для предложения работы даже при наличии сильных профессиональных навыков.

Одним из главных «красных флагов» является склонность к конфликтам и спорам, выявленная на собеседовании. Сразу 83% работодателей отметили это свойство личности как причину для отказа от дальнейшего рассмотрения кандидата на вакансию. Особенно часто на это обращают внимание HR-эксперты, которые в течение последнего года в основном подбирали персонал на следующие вакансии: строительство (92%), маркетинг (90%) и IT (89%).

На втором месте оказалась частая смена работы соискателем. Такие кандидаты вызывают вопросы у 79% работодателей. Обычно это компании, активно открывающие вакансии для специалистов в таких сферах, как транспорт, логистика, перевозки (87%), маркетинг, реклама, PR (87%) и финансы, бухгалтерия (84%).

По мнению большинства рекрутеров, частая смена рабочих мест (или джоб-хоппинг) характеризует кандидата как ненадежного.

Негативные высказывания в адрес бывших коллег отталкивают 77% работодателей. Чаще всего этот фактор связан с подбором маркетологов (90%), бухгалтеров (87%) и IT-специалистов (86%). Появление такого сотрудника может поставить под угрозу комфортные отношения в команде и нанести вред имиджу компании.

Помимо личностных качеств, работодатели обращают внимание на поведение соискателей в интернете (41%), отсутствие релевантного опыта (34%) и пробелы в резюме (31%).

К мониторингу социальных сетей кандидатов прибегают, когда ведётся подбор специалистов по маркетингу и продвижению бренда продукта (53%). Реже это делается при найме на позиции высшего и среднего менеджмента (24%).

Меньше всего вопросов у рекрутеров (по 3%) вызывают слишком большой для позиции профессиональный опыт кандидата (сказывается тренд расширения возрастных когорт найма), отсутствие фото в резюме и хобби, которое отнимает много времени. Любопытно, что некоторые рекрутеры также скептически настроены в отношении соискателей, увлекающихся нумерологией и астрологией.