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Вторник, 20 июля, 2021
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Рецидивист из Касимова забил насмерть знакомого

7info
Рецидивист из Касимова забил насмерть знакомого
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В Касимове заключён под стражу местный житель 1990 года рождения, подозреваемый в нанесении смертельных травм знакомому. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

52-летний мужчина скончался в местной больнице 16 июля. Пациента доставили туда с закрытой черепно-мозговой травмой. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст.111 УК РФ).

Травмы во время застолья со спиртным касимовцу нанёс его знакомый. Безработный мужчина неоднократно судим, его задержали и поместили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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