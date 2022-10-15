Рецидивист зарезал женщину, которая грубо его разбудила

В Амурской области суд признал 39-летнего местного жителя виновным в убийстве женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Преступление совершено в городе Зея в жилом доме на улице Ленина. Нетрезвый мужчина пришёл в гости к знакомому, который был на работе. Хозяйка жилища, позволила гостю остаться в квартире подождать. Во время ожидания они выпили, мужчина уснул в кресле.

— Когда хозяйка квартиры стала его будить, выразилась грубой нецензурной бранью, что оскорбило осужденного, — сообщает Следственный комитет.

Мужчина несколько раз ударил женщину кухонным ножом, поджёг лежащую на полу бумагу и сбежал. Труп обнаружили пожарные.

Ранее осужденный отбывал наказание за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд приговорил убийцу к 12 годам лишения свободы. Первые два года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок в колонии особого режима с ограничением свободы на 2 года.

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