Ребёнок кричал двое суток: соседи рассказали о матери, изрезавшей сына «розочкой»

Соседи женщины, которая «розочкой» из стеклянной бутылки изрезала двухлетнего сына, рассказали РЕН ТВ, что неоднократно слышали затяжные крики ребенка.

По словам соседки, пару месяцев назад ребёнок кричал двое суток. Медики обнаружили на теле мальчика застарелые шрамы, похоже, мать резала ребёнка и раньше.

Девушка жила с сыном на съёмной квартире, хозяйка которой проживает за городом. Соседи часто видели отца мальчика, который регулярно навещал сына, гулял с ним. Мать же видели редко, соседи ничего не знают о ней.

Сейчас власти ищут родственников мальчика, чтобы оформить опеку.

ЧП случилось в приморском городе Большой Камень. 4 августа 27-летняя женщина пыталась зарезать двухлетнего сына осколком бутылки, снимая видео. Убийство остановили сотрудники полиции.

По данным СМИ, девушка вымещала злобу на сыне после ссоры с новым молодым человеком.