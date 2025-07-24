Дочь Марине Авалян рассказала, что её мать — пассажирка рейса Ан-24 из Благовещенска в Тынду — в последний момент отказалась от полёта и осталась дома, чтобы помочь с внезапно заболевшим внуком. Женщина вышла из аэропорта и вернулась к семье. Позже самолёт потерпел крушение, и все, кто находился на борту, погибли, пишет «Абзац».

«Выжившая женщина — моя мама. Я очень соболезную родственникам погибших. Сегодня утром моему ребёнку стало плохо ни с того ни с сего. Мама сказала, что рейс задерживают. Я её оттуда вытащила и попросила вернуться ко мне, чтобы помочь с ребёнком. Она вышла и приехала. Ребёнок спас свою бабушку», — написала её дочь.

Авиакатастрофа произошла утром 24 июля. Самолёт Ан-24, выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, пропал с радаров во время захода на второй круг при посадке. На борту находились 43 пассажира, включая 5 детей, и 6 членов экипажа.

Ранее стало известно, что на борту самолёта находились известный хирург, а также семья врачей с внуком.