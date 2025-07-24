SHOT: Известный хирург и семья врачей летели на разбившемся Ан-24

На борту разбившегося в Амурской области самолёта Ан-24 находился известный на Дальнем Востоке торакальный хирург Леонид Майзель. Об этом сообщает SHOT.

По данным СМИ, 71-летний Майзель также специализировался на онкологии, стаж его работы составил 48 лет. Медик трудился в Хабаровской краевой клинической больнице №1. Его последнее дежурство было 20 июля, в воскресенье.

Майзель награждён орденом Почёта за активное участие в ликвидации последствий землетрясения в городе Нефтегорске Сахалинской области.

Кроме того, среди пассажиров были Алексей и Галина Найдёновы — медики из Тынды. Женщина более 40 лет работала акушером-гинекологом, её муж с таким же стажем трудился врачом функциональной диагностики. Вместе с ними летел 14-летний внук.

Одна из пассажирок разбившегося Ан-24 отказалась от полёта и не явилась на рейс. По данным SHOT, это 55-летняя Марине Авалян из Тынды.

Сотрудники МЧС пробираются к месту крушения самолета по труднодоступной местности. Задействованы более 50 специалистов и 10 единиц техники.