Четверг, 19 октября, 2023
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Реабилитолог рассказала, почему ходить 10 тысяч шагов в день может быть опасно

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Изображение от pressfoto на Freepik

Реабилитолог София Агапова рассказала, почему некоторым людям правило 10 тысяч шагов в день может принести вред, а не пользу.

Агапова подчеркнула, что длительная прогулка может быть вредна в том случае, если у человека есть проблемы с суставами, боли в пояснице или спине.

«Чрезмерная нагрузка на больное место во время ходьбы в большинстве случаев усугубит состояние и приведет к серьезным последствиям», — отметила специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Тревожным симптомом может стать то, что после прогулки появляется дискомфорт в теле — это говорит об имеющихся проблемах с опорно-двигательным аппаратом.  

Поэтому, заключила Агапова, не стоит нагружать организм лишними нагрузками, прежде чем проблема будет решена. Только после того, как работа суставов и позвоночника будет восстановлена, можно ходить так долго, как захочется.

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