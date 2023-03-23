Развязка инцидента с Тайванем: мнение нумеролога

Как мы помним, обострение отношений между КНР, Тайванем и США произошло в августе 2022 года после несанкционированного визита конгрессвумен Нэнси Пелоси на остров. Позже власти Китая сообщили о серьёзных проблемах в отношениях с Соединенными Штатами.

И вот уже в марте этого года разворачивается полемика о планах КНР атаковать Тайвань. Однако здесь нужно понимать, что сейчас стране важнее разобраться с последствиями американских санкций и ограничений, а также преодолеть негативные сценарии в экономике после ковидной пандемии.

Наша редакция обратилась к известному российскому нумерологу Джули По. В прошлом году она спрогнозировала обострение конфликта между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Что и произошло через некоторое время после предсказания: мы наблюдали масштабные военные учения со стороны Китая.

Какова же ситуация в этом году, присоединятся ли к конфликту другие страны и чем закончится противостояние? Об этом мы поговорили с футурологом, сооснователем Международной Академии нумерологии «Альвасар» Джули По.

Прежде всего, Джули По обращает внимание на то, что конфликт Китая, Тайваня и США всё-таки неизбежен до 2025 года. Но здесь вопрос в другом.

«Не вижу открытой конфронтации между Китаем и Тайванем»

– Есть конфронтация между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Согласно нашим знакам, такое ощущение, что это будет похоже на крайне быструю операцию, которая будет поддерживаться Тайванем, – говорит футуролог.

Между Китаем и Тайванем в ближайшее время могут наступить более теплые отношения, хотя, конечно, в апреле будет обострение через американскую санкционную политику. Возможно, это и подтолкнет к тому, чтобы между Китаем и Тайванем состоялись переговоры, в результате которых соседи станут деловыми партнёрами.

«Удивительно, но такой незначительный конфликт может перерасти в крайне большую проблему для всего мира»

Китай, как считает Джули По, не может проявлять активную агрессию, потому что это противоречит его будущей роли духовного лидера в мировой политике. Поэтому Поднебесная дождется, когда разрешится ситуация на территории Украины, и только после этого, возможно, начнёт какие-то более активные действия в том направлении.

– Нас совершенно точно в скором времени ждет либо начало глобальных переговоров, либо крупной войны. Но мне кажется, что Китай пока не станет выступать агрессором, он проявит терпение, дождется, когда у США сдадут нервы из-за провала на Украине, – убеждена Джули По.

«Скорее, Япония готовится к войне с Китаем за Тайвань, нежели Китай с Тайванем»

Соединенные Штаты не захотят мириться с такой позицией Китая. И, скорее всего, обратятся к своим союзникам – к Японии. Поэтому между Японией и Южной Кореей будут возникать деловые связи. Японии ведь нужно укрепиться в регионе, чтобы выстраивать определенные плацдармы и перебрасывать вооружение. И как можно предположить, Северная Корея этот сценарий не упустит, тем более, если задействован её южный сосед – Южная Корея.

– И тогда эти бои будут носить новый для мира характер, почти как космические войны, только на просторах и глубинах океана, – беспокоится Джули По.

«Этот конфликт, возможно, и не начнётся в планетарном масштабе, как это пока рассматривается по знакам»

Однако она очень надеется на то, что Китай договорится с Тайванем, и к этому моменту Соединенные Штаты уже потеряют влияние в связи с неправильной политикой Байдена, а само противостояние нивелируется.

В свою очередь некоторые политические эксперты считают, что Китай намерен продолжать добиваться воссоединения с островным Тайванем больше мирным, дипломатическим путём, хотя и оставляет за собой право решить эту проблему, как посчитает нужным.

Больше прогнозов о разворачивающихся сегодня мировых событиях от российского нумеролога и футуролога опубликовано на сайте Международной Академии нумерологии «Альвасар».

Подписывайтесь на YouTube-канал «Нумеролог Джули По» и telegram-канал «Прогнозы Джули По».