Разработан гид по знаковым местам в жизни Есенина в Рязанской области

Музей-заповедник Сергея Есенина совместно с 2ГИС разработали гид по знаковым для биографии поэта местам в Рязани и рядом. Об этом сообщает пресс-служба музея.
В списке места, где Есенин посещал сеансы в электрическом театре, приносил «Больные думы» в газету, призывался на военную службу и спасал односельчан от ЧК.
Если проложить маршрут до музея через приложение 2ГИС, то можно увидеть мемориальные объекты в 3D.
В список мест вошли:
- Музей-заповедник С.А. Есенина в Константинове
- Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово
- Электрический театр «Дарьялы»
- Памятник Есенину в Рязани
- Гастробар «Поэт»
- Редакция газеты «Рязанские губернские ведомости»
- Рязанская губернская чрезвычайная комиссия
- Рязанское уездное по воинской повинности присутствие
- Рязанская областная филармония
- Солотча и Солотчинский женский монастырь Рождества Богородицы.