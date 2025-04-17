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Культура и события

Разработан гид по знаковым местам в жизни Есенина в Рязанской области

Анастасия Мериакри

Музей-заповедник Сергея Есенина совместно с 2ГИС разработали гид по знаковым для биографии поэта местам в Рязани и рядом. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В списке места, где Есенин посещал сеансы в электрическом театре, приносил «Больные думы» в газету, призывался на военную службу и спасал односельчан от ЧК.

Если проложить маршрут до музея через приложение 2ГИС, то можно увидеть мемориальные объекты в 3D.

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В список мест вошли:

  • Музей-заповедник С.А. Есенина в Константинове
  • Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово
  • Электрический театр «Дарьялы»
  • Памятник Есенину в Рязани
  • Гастробар «Поэт»
  • Редакция газеты «Рязанские губернские ведомости»
  • Рязанская губернская чрезвычайная комиссия
  • Рязанское уездное по воинской повинности присутствие
  • Рязанская областная филармония
  • Солотча и Солотчинский женский монастырь Рождества Богородицы.
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