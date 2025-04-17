Разработан гид по знаковым местам в жизни Есенина в Рязанской области

Музей-заповедник Сергея Есенина совместно с 2ГИС разработали гид по знаковым для биографии поэта местам в Рязани и рядом. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В списке места, где Есенин посещал сеансы в электрическом театре, приносил «Больные думы» в газету, призывался на военную службу и спасал односельчан от ЧК.

Если проложить маршрут до музея через приложение 2ГИС, то можно увидеть мемориальные объекты в 3D.

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В список мест вошли: