Расследовать расстрел в казанской школе будет центральный аппарат СК

- Advertisement -

Центральный аппарат следственного комитета займется расследованием массового убийства в школе №175 в Казани. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, 11 мая в одну из казанских гимназий ворвался 19-летний парень с автоматом. Ранее сообщалось о двух нападавших и взрослом сообщнике, однако после власти опровергли данное сообщение.

Подросток закончил гимназию четыре года назад. Сразу после выпуска поступил в местный колледж. С сентября 2020 года, на последнем курсе, парень забросил учебу. По данным Mash, он начал пропускать занятия, поэтому его отчислили за неуспеваемость. Несостоявшегося программиста одногруппники оценивают как «тихого и спокойного».

Спустя два дня после отчисления, 28 апреля, нападавший получил лицензию на оружие. А 11 мая напал на родную школу.

Baza опубликовала фотографию из кабинета, в котором занимался 8 «А». По данным очевидцев, нападавший шел сюда целенаправленно.

В результате стрельбы погибли восемь человек. Свыше 20 оказались ранены.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).