Расширен список населённых пунктов, где можно торговать без кассовых аппаратов

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В Рязанской области увеличен перечень отдалённых или труднодоступных местностей, в которых организации и индивидуальные предприниматели могут торговать без кассовых аппаратов. Распоряжение правительства региона опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».

В перечень добавлены 15 населённых пунктов из 4 муниципальных образований.

В Клепиковском районе добавлены: деревни Ершовские выселки, Макеево, Сергеево.

В Путятинском районе сёла Воршево, Глебово, Макеево.

В Сапожковском районе деревни Березники, Васильевка.

В Шацком районе сёла Желанное, Завидное, Купля, Печины, Сново-Здорово, Тарадеи, посёлок Лесная поляна.