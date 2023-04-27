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Четверг, 27 апреля, 2023

Расширен перечень зелёных зон Рязани

На заседании Рязанской городской Думы депутаты одобрили предложение о внесении изменений в решение Рязанского городского Совета от 12.10.2006 № 688-III «О дополнительных мерах по сохранению объектов озеленения города Рязани».

Принято решение включить в список скверов, парков, зеленых зон, бульваров земельный участок, на котором располагается благоустроенный сквер «Счастливое детство». Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Для комплексного развития территории в границах улиц Стройкова, 14-я Линия и Осипенко одобрено решение о переводе земельного участка площадью 9,6 га из зоны промышленных предприятий и коммунально-складских организаций в общественно-жилую зону.

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