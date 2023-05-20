Расписание поездов из Рязани изменится из-за ремонта путей

Сотрудники Московской железной дороги ремонтируют пути на участке Шиферная — Пески.
Расписание работ опубликовал телеграм-канал МЖД:
22 — 23 мая с 06:00 до 16:00
с 06:25 24 мая до 14:25 26 мая
29 — 30 мая с 06:25 до 14:25.
В указанные дни некоторые поезда выведут из расписания, часть проследует по укороченному маршруту, у некоторых поездов изменится время прибытия и отправления, а также количество остановок на маршруте.
Это коснется поездов:
Москва — Ипподром — Виноградово — 88 км — Голутвин
Москва — Куровская — Шатура — Черусти
Рязань-1 — Дивово — Голутвин
Рязань-1 — Ясаково
Рязань-1 — Сасово
Рязань-1 — Узуново
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».