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Расписание поездов из Рязани изменится из-за ремонта путей

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Расписание поездов из Рязани изменится из-за ремонта путей

Сотрудники Московской железной дороги ремонтируют пути на участке Шиферная — Пески.

Расписание работ опубликовал телеграм-канал МЖД:

22 — 23 мая с 06:00 до 16:00

с 06:25 24 мая до 14:25 26 мая

29 — 30 мая с 06:25 до 14:25.

В указанные дни некоторые поезда выведут из расписания, часть проследует по укороченному маршруту, у некоторых поездов изменится время прибытия и отправления, а также количество остановок на маршруте.

Это коснется поездов:

Москва — Ипподром — Виноградово — 88 км — Голутвин

Москва — Куровская — Шатура — Черусти

Рязань-1 — Дивово — Голутвин

Рязань-1 — Ясаково

Рязань-1 — Сасово

Рязань-1 — Узуново

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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