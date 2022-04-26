Расписание некоторых пригородных поездов в Рязанской области изменится в праздничные дни мая

В майские праздники график движения некоторых пригородных поездов в Рязанской области будут внесены изменения.

- Реклама -

Так, экспрессы №7084 Москва – Рязань-1 и №7085 Рязань-1 – Москва проследуют по маршруту 30 апреля, с 1 по 3 и с 7 по 10 мая; №7051 Рязань-2 – Москва выйдет в рейс 3, 9 и 10 мая.

Кроме того, 4 и 11 мая дополнительно будет назначен утренний поезд №7021 Рязань-1 – Москва отправлением в 04:10.

Московская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».