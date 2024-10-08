Расписание некоторых пригородных поездов изменится с 9 октября в Рязанской области

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится с 9 октября в связи с модернизацией инфраструктуры на двух участках в Рязанской области.

Так, 9 и 11 октября на перегоне Денежниково-Старожилово в дневное время железнодорожники проведут укладку бесстыкового пути, а также работы по модернизации контактной сети.

14 октября с 12:30 до 16:00 на перегоне Блок-пост 204 км – Рязань-2 пройдут ремонтно-путевые работы.

В связи с этим у некоторых электричек, курсирующих между станциями Рязань-1 и Рыбное, Голутвин, Узуново, Ипподром, Москва-Пассажирская-Казанская, а также Рязань-1 – Сасово и Рязань-2 – Ряжск изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, часть поездов проследует по укороченному маршруту. Электропоезд №6305/6306, курсирующий между станциями Ряжск и Рязань-2, выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».