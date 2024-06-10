Понедельник, 10 июня, 2024

Раскрыты сценарии идеальной свадьбы в 2024 году

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от prostooleh на Freepik

Организатор свадебных мероприятий Анастасия Левитина поделилась с NEWS.ru, что современные пары все чаще отказываются от излишеств и ненужных деталей. Сегодня молодожены предпочитают сосредотачиваться на эмоциях, символике и глубоком смысле своего союза.

Левитина отметила, что именно поэтому растет популярность свадеб с тщательно продуманным сценарием, созданным профессиональными режиссерами. Режиссеры, по ее словам, становятся неотъемлемой частью торжества, помогая создать уникальную атмосферу, используя актеров и творческие ходы для отражения концепции и символики отношений пары.

В России все более популярными становятся камерные свадьбы. По мнению Левитиной, этот тренд связан с текущей геополитической обстановкой и мировыми событиями. Люди предпочитают избегать роскошных и шумных торжеств, выбирая узкий круг близких родственников и друзей, чтобы сохранить интимность события.

Дополнительно, Левитина заметила увеличение числа свадеб, сопровождающихся соглашением о неразглашении (NDA), где запрещены фото- и видеосъемка. Она подчеркнула, что многие пары стремятся обеспечить полную конфиденциальность и приватность своего мероприятия.

Эти закрытые мероприятия позволяют гостям чувствовать себя более свободно и комфортно, зная, что их присутствие не будет подвергаться публичной оценке, заключила Левитина.

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