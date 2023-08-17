Раскрыты последние минуты жизни уральской девочки, найденной мертвой в лесу

Накануне гибели 16-летняя девочка, которую нашли мертвой в Каменске-Уральского, шла и разговаривала по телефону, пишет KU66.RU.

Школьница погибла в ночь на 9 августа. Ее тело обнаружили в яме в лесополосе примерно в 20 метрах от пешеходной дорожки.

Как рассказал источник, девочка направлялась к Диагностическому центру.

«Никто не заметил ничего подозрительного Криков тоже не было», – говорится в публикации.

Найти телефон девочки так и не удалось. Предположительно, ее смерть не носит криминальный характер. При этом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Отец ребенка считает, что дочь отравилась синтетическим веществом.