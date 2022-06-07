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Вторник, 7 июня, 2022

Раскрыты подробности убийства 18-летней студентки в Ярославской области

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Раскрыты подробности убийства 18-летней студентки в Ярославской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 18-летней студентки в городе Гаврилов-Ям, пишет 76.RU.

Накануне было найдено тело девушки с признаками насильственной смерти. Как стало известно, она училась в Переславле-Залесском в колледже имени Александра Невского. В пятницу, 3 июня, студентка отправилась домой в Гаврилов-Ям, но так и не доехала до родных.

«Ее смерть подтвердила комендант общежития, где и жила девушка. Ее тело нашли у воды», – уточнил местный депутат Евгений Работников.

По предварительным данным, студентку задушили. Эта версия проверяется.

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