Среда, 16 октября, 2024
На главнуюНовости мира

Раскрыты детали убийства внука дедом в Екатеринбурге

Дата публикации

powder

Причиной нападения жителя Екатеринбурга на младенца на Химмаше стал громкий плач ребенка, пишет E1.RU со ссылкой на пресс-службе свердловской полиции.

Информацию о преступлении получили в дежурной части № 13 в 01:40. Убийство произошло в коммунальной квартире на Инженерной, 15. Незадолго до этого 45-летний мужчина вернулся домой с работы и услышал, что внук рыдает в люльке.

«Это его якобы взбесило, и он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся», — рассказал глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

Дед ребенка неоднократно судимый. По неподтвержденным данным, его уже задержали. Розыском преступника занимались порядка 150 сотрудников полиции.

Убитому малышу было полтора месяца. Возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего». Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Новости рубрики
Новости мира

3-летнюю девочку искусали сверстники в детском саду Омска

Сотрудники прокуратуры оценят работу воспитателей детского сада и дадут соответствующую оценку. 
Новости мира

Житель Подмосковья почесал в ухе спичкой и чуть не умер

В Долгопрудненской больнице спасли 69-летнего пациента, у которого развилось страшное воспаление в опасной близости...
Новости мира

В Волжском бородатые мужчины избили прохожих за широкую походку

В Волжском Волгоградской области бородатые мужчины избили прохожих за слишком широкую походку, пишет V1.RU,...
Новости мира

На Украине готовят чудовищную провокацию — СМИ

«Второй шок», такой как масштабная провокация или поражение ВСУ, может мобилизовать Запад для предотвращения дальнейшего продвижения России.