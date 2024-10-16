Раскрыты детали убийства внука дедом в Екатеринбурге

Причиной нападения жителя Екатеринбурга на младенца на Химмаше стал громкий плач ребенка, пишет E1.RU со ссылкой на пресс-службе свердловской полиции.

Информацию о преступлении получили в дежурной части № 13 в 01:40. Убийство произошло в коммунальной квартире на Инженерной, 15. Незадолго до этого 45-летний мужчина вернулся домой с работы и услышал, что внук рыдает в люльке.

«Это его якобы взбесило, и он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся», — рассказал глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

Дед ребенка неоднократно судимый. По неподтвержденным данным, его уже задержали. Розыском преступника занимались порядка 150 сотрудников полиции.

Убитому малышу было полтора месяца. Возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего». Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.