В Москве нашли убитой 34-летнюю радиоведущую из Вологды Анну Азовскую, сообщил портал «Город Че».

По предварительной информации, 31 декабря девушка приехала в столицу со знакомым. Парочка сняла квартиру на улице Полины Осипенко.

Третьего января молодые люди поссорились на почве взаимной неприязни. Злоумышленник ко раз ударил жертву кухонным ножом.

Потерпевшая смогла спрятаться в ванной комнате, но мужчина открыл дверь и продолжил наносить удары холодным оружием. Всего было нанесено не менее 30 ударов. Девушка скончалась от полученных травм.

Обвиняемый пояснил, что употреблял спиртные напитки. Его заключили под стражу.