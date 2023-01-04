Среда, 4 января, 2023
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Раскрыты детали убийства 34-летней радиоведущей из Вологды

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В Москве нашли убитой 34-летнюю радиоведущую из Вологды Анну Азовскую, сообщил портал «Город Че».

По предварительной информации, 31 декабря девушка приехала в столицу со знакомым. Парочка сняла квартиру на улице Полины Осипенко.

Третьего января молодые люди поссорились на почве взаимной неприязни. Злоумышленник ко раз ударил жертву кухонным ножом.

Потерпевшая смогла спрятаться в ванной комнате, но мужчина открыл дверь и продолжил наносить удары холодным оружием. Всего было нанесено не менее 30 ударов. Девушка скончалась от полученных травм.

Обвиняемый пояснил, что употреблял спиртные напитки. Его заключили под стражу.

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