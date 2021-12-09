Раскрыты детали смертельного ДТП с участием пьяного гаишника под Самарой

Волжский районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ДПС Сергея Мясникова, которого обвиняют в смертельной аварии, пишет 63.ru.

В августе прошлого года произошло ДТП в Волжском районе. По версии следствия, пьяный бывший инспектор на большой скорости врезался в ехавший впереди него легковой автомобиль.

В итоге легковушку вынесло на встречную полосу, где она попала под грузовую фуру. На месте случившегося погибли Сергей и Любовь Кузнецовы. Трое их детей выжили, однако одному из них потребовалась операция.

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По словам очевидцев, от предполагаемого виновника аварии сильно пахло алкоголем, и в салоне авто были замечены банки пива. Однако по показаниям врачей, от подсудимого не было резкого запаха алкоголя. Обвиняемый частично признает свою вину, но настаивает, что в тот вечер он был трезв.