Раскрыты детали гибели журналистки Бабаевой на полигоне

Во время учебных стрельб на учебно-тренировочном полигоне в Крыму в пятницу погибла журналистка Светлана Бабаева.

Источник МК назвал предварительную причину трагедии.

«Это был рикошет… Иначе, как трагической судьбой это и не назовешь», – отметил собеседник газеты.

По его словам, Бабаева была очень активным человеком, помогала волонтерам, умела стрелять и метать ножи.

С начала спецоперации на Украине она очень хотела поехать в зону боевых действий, чтобы работать военным корреспондентом. Для этого женщина проходила обучение, получая навыки по самообороне и стрельбе.

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