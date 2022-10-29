Суббота, 29 октября, 2022
powder

Раскрыты детали гибели журналистки Бабаевой на полигоне

На главнуюНовости мира

Во время учебных стрельб на учебно-тренировочном полигоне в Крыму в пятницу погибла журналистка Светлана Бабаева.

Источник МК назвал предварительную причину трагедии.

«Это был рикошет… Иначе, как трагической судьбой это и не назовешь», – отметил собеседник газеты.

По его словам, Бабаева была очень активным человеком, помогала волонтерам, умела стрелять и метать ножи.

С начала спецоперации на Украине она очень хотела поехать в зону боевых действий, чтобы работать военным корреспондентом. Для этого женщина проходила обучение, получая навыки по самообороне и стрельбе.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/