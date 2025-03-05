Раскрыто тайное пророчество Жириновского, которое порадует всех россиян

В начале 90-х годов Владимир Жириновский стремительно ворвался в российскую политику, вызвав неоднозначную реакцию. Его оппоненты поначалу характеризовали Жириновского как политического клоуна, отмечая его яркий, но провокационный и эпатажный стиль выступлений. Ирония судьбы заключается в том, что со временем многие его предсказания и заявления, казавшиеся изначально сенсационными и неправдоподобными, сбылись в реальности.

Журналисты телеканала НТВ обнародовали ранее неизвестное пророчество Владимира Жириновского, сделанное им эксклюзивно для «Центрального телевидения». Если оно сбудется, то коснётся каждого россиянина: политик анонсировал то, чего ждут миллионы людей. Речь идёт о четырёхдневной рабочей неделе.

— Так давайте эти мучения сократим. Мы дарим вам, мы с вами — государство, общество — друг другу дарим. Отдыхайте, хватит работать! — заявлял Владимир Жириновский.

В своём предсказании, сделанном несколько лет назад, Владимир Жириновский подробно описал возможные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Политик заявил следующее: «Всё делаем на двоих. Всё будут решать Трамп и Путин, Путин и Трамп, и будет всё спокойнее». Феноменальное совпадение с недавними действиями Трампа наводит на мысль о поразительной прозорливости Жириновского.