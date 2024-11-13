Среда, 13 ноября, 2024
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Раскрыта судьба литовца, справившего нужду на мемориал ВОВ в Курской области

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Адвокат Дмитрий Аграновский в беседе с «МК» предрек незавидное будущее литовскому нацисту Валдасу Барткевичусу, который справил нужду на братской могиле героев Великой Отечественной войны в Курской области.

Резонансный случай произошел на днях. Литовский активист совершил подлый поступок в Малой Локне. Кроме того, он успел забежать в «Пятерочку» в Судже, которую разворовали украинские мародеры.

Юрист считает, что за подобные преступления литовцу может грозить более десяти лет лишения свободы.

«Рано или поздно возмездие его настигнет за подобного рода дела. Пусть он не надеется, что это сойдет ему с рук. Ведь теперь это дело чести, в каком-то смысле», – сказал Аграновский.

Как уточнил адвокат, Барткевичуса могут привлечь по статьям:

  • незаконное пересечение границы;
  • реабилитация нацизма;
  • содействие террористической деятельности;
  • публичные призывы к терроризму.

Аграновский выразил надежду, что литовца объявят в розыск. По его мнению, было бы справедливо применить методы советского генерал Павла Судоплатова, когда с бандеровцами и нацистскими преступниками «поступали соответствующим образом».

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