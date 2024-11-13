Адвокат Дмитрий Аграновский в беседе с «МК» предрек незавидное будущее литовскому нацисту Валдасу Барткевичусу, который справил нужду на братской могиле героев Великой Отечественной войны в Курской области.
Резонансный случай произошел на днях. Литовский активист совершил подлый поступок в Малой Локне. Кроме того, он успел забежать в «Пятерочку» в Судже, которую разворовали украинские мародеры.
Юрист считает, что за подобные преступления литовцу может грозить более десяти лет лишения свободы.
Как уточнил адвокат, Барткевичуса могут привлечь по статьям:
- незаконное пересечение границы;
- реабилитация нацизма;
- содействие террористической деятельности;
- публичные призывы к терроризму.
Аграновский выразил надежду, что литовца объявят в розыск. По его мнению, было бы справедливо применить методы советского генерал Павла Судоплатова, когда с бандеровцами и нацистскими преступниками «поступали соответствующим образом».