Раскрыта шокирующая правда об убийстве 17-летней девушки в Новосибирске

Проводится проверка по факту убийства 17-летней девушки в Новосибирске, в котором подозревают ее 27-летнего возлюбленного, пишет КП.

По предварительной версии, грузчик магазина Хушнуд Хамроев и его пассия, которая только окончила 9 класс, выясняли отношения на улице рядом с Академгородком. Вскоре злоумышленник достал из кармана нож. Девочка в испуге побежала, однако мужчина догнал ее, повалил на землю и 14 раз ударил холодным оружием.

По словам знакомых, школьница не скрывала отношения со взрослым. Мама девочки смирилась и даже пыталась помочь будущему зятю, устроив его на работу в супермаркет.

«То, что он ненормальный, тиран и абьюзер никто даже не знал. На работе совсем другой человек, тихоня», – рассказали коллеги подозреваемого.

Известно, что пара то расставалась, то сходилась и постоянно выясняла отношения из-за ревности мужчины. Подруга школьницы утверждает, что он «подкатывал» к 14-летней девочке и говорил, что бросит 17-летнюю девушку, что также становилось причиной конфликтов.

Сообщается, что последние полгода парень пытался силой вернуть девушку. Соседи уточнили, что девушка буквально тряслась, выходя на улицу.

«Принесу твою отрубленную голову к квартире, к ногам твоих родителей положу». Вот такое говорил», – утверждают местные жители.

Родные вскоре выяснили, что мужчина уже сидел один год за причинение легкого вреда здоровью. Он вышел из тюрьмы и познакомился с новой жертвой. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В МВД признали, что родители убитой 17-летней девушки обращались за помощью в полицию. По всем заявлениям вынесены решения об отказе в возбуждении уголовных дел.